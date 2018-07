Ehemaliger CEO von DAVIDsTEA stößt als Director zu True Leaf DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Personalie/Markteinführung Ehemaliger CEO von DAVIDsTEA stößt als Director zu True Leaf 10.07.2018 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ehemaliger CEO von DAVIDsTEA stößt als Director zu True Leaf Sylvain Toutant wird das weitere Wachstum des Unternehmens als führende pflanzliche Wellness-Marke für Menschen und Haustiere vorantreiben VERNON, BC - 10. Juli 2018 - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf") (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine pflanzliche Wellness-Marke für Menschen und ihre Haustiere, gab heute bekannt, dass Sylvain Toutant als unabhängiges Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Herr Toutant verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung als Führungskraft in den Getränke- und Konsumgüterbranchen und ist ein anerkannter Spezialist im Einzelhandel. Zuletzt war er Chief Executive Officer und President von DAVIDsTEA, Kanadas größter Ladenkette für Teespezialitäten, wo er für das Wachstum des Unternehmens in Kanada, den USA und rund um den Globus verantwortlich zeichnete. Er begleitete das Unternehmen auch durch den erfolgreichen Börsengang an der NASDAQ. Davor war er President von Keurig Canada, wo er das Wachstum des Unternehmens durch eine strategische Allianz mit Keurig Green Mountain in den USA beschleunigte. Er leitete auch die Geschäfte von Keurig im Vereinigten Königreich. Zuvor war er durch die Übernahme von Van Houtte zu TC Global gekommen und war Chief Operating Officer des kanadischen Geschäftsbereichs. Außerdem war er President von Reno-Depot, einer kanadischen Baumarktkette, sowie President und Chief Executive Officer der Société des alcools du Québec (SAQ), der Aufsichtsbehörde für Spirituosen von Quebec. "Herr Toutant hat solide Erfahrungen im Aufbau von starken Marken und umsatzorientierten Organisationen. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. "Seine Expertise wird bei der weiteren Entwicklung von True Leaf zu einer globalen Marke von unschätzbarem Wert sein. Unsere Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere sind in mehr als 1.800 Ladengeschäften weltweit erhältlich und wir freuen uns auf die Expansion in neue Länder und weitere Geschäfte mit Hilfe von Herrn Toulant." "Als ich von den Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere von True Leaf erfahren habe, war ich sehr fasziniert von dieser Verwendung von Hanf", sagte Herr Toutant. "Ich habe zwei ältere Hunde und Entzündungen sind immer ein Problem. Ich bin stets auf der Suche nach den besten Leckereien, die meinen Hunden zu einem besseren Leben verhelfen können. True Leaf hat die einzigartige Wachstumschance, sich zu einem führenden Unternehmen in der Wellness-Branche für Haustiere zu entwickeln und gleichzeitig im Cannabisbereich tätig zu sein. Ich habe die Leidenschaft und den Willen, True Leaf weiter voranzubringen." Herr Toutant wird gemeinsam mit Chair Mike Harcourt und Director of Corporate Communications Kevin Bottomley das Board of Directors des Unternehmens bilden. Über True Leaf True Leaf ist eine pflanzliche Wellness-Marke für Menschen und ihre Haustiere. True Leaf wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. True Leaf Medicine Inc. befindet sich in der Endphase des Antragsverfahrens auf Erteilung einer Zulassung als Hersteller von staatlich genehmigtem medizinischen Cannabis für den kanadischen Markt. Diese Zulassung steht unter dem Vorbehalt einer Inspektion durch Health Canada, um nach Fertigstellung des True Leaf Campus, der Cannabisaufzuchtanlage des Unternehmens, die derzeit in Lumby (British Columbia) errichtet wird, die Produktion, Herstellung und den Vertrieb von Cannabisprodukten zu ermöglichen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Herbst 2018 abgeschlossen. True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und ist eines der ersten Unternehmen, das weltweit Produkte auf Hanfbasis für Haustiere vermarktet. Das Unternehmen vertreibt zunächst eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfsamenbasis für Haustiere. Die True Hemp-Kausnacks, -Zahnpflegesticks und -Ergänzungsmittel auf Ölbasis für Hunde sind derzeit in 1.800 Ladengeschäften in ganz Nordamerika und Europa erhältlich. www.trueleaf.com Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan Director, Public Relations Paul@trueleaf.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358 Ansprechpartner für Anleger: Kevin Bottomley (Kanada) Director und Corporate Relations Kevin@trueleaf.com Mobil: 778-389-9933 Tirth Patel (USA) Edison Advisors tpatel@edisongroup.com Tel: 646-653-7035 Folgen Sie True Leaf twitter.com/trueleafpet facebook.com/trueleafpet instagram.com/trueleafpet Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: www.trueleaf.com/pages/investor. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! 10.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

