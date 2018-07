Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Aufsichtsrat sei gut beraten mit der raschen Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden, der schnell verfügbar sei, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entscheidend für das Unternehmen sei, wie schnell die Restrukturierung voranschreitet, da sie in einem zyklischen Abschwung wesentlich schwerer zu bewerkstelligen wäre./mf/bek Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-10/13:14

ISIN: DE0007500001