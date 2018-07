Turbulente Zeiten in London - In der britischen Regierung herrscht Chaos und innerhalb von wenigen Stunden haben zwei Minister ihre Ämter zurückgegeben. Wie geht es jetzt weiter in Großbritannien, welche Auswirkungen hat diese auf die Brexit-Verhandlungen? Aktuelle Einschätzungen von Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, der zudem auf den Handelskonflikt blickt und erklärt, warum die LBBW ihre Prognosen angepasst hat.