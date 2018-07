Die Aktien von Klöckner & Co (KlöCo) sind am Dienstag nach zeitweise deutlichen Kursgewinnen in die Verlustzone gedreht. Die frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der Commerzbank trieb nicht lange an, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam.

Nachdem die Papiere zunächst ihr Vortagesplus von gut 4 Prozent ausgebaut hatten und bis auf 10,260 Euro gestiegen waren, verloren sie zuletzt 2,71 Prozent auf 9,690 Euro. Damit waren sie zweitschwächster Wert im SDax nach Stabilus .

Der Duisburger Stahlhändler avisierte zu Wochenbeginn wegen gestiegener Preise im zweiten Quartal einen höheren operativen Gewinn als bislang. Die US-Bank Goldman Sachs bekräftigte daraufhin ihr Kaufurteil, während die Baader Bank die Aktie trotz des aufgehellten Preisumfeldes in den USA weiterhin für fair bewertet hält. An diesem Morgen nun reagierte die Commerzbank auf die Aussagen von KlöCo am Vortag und hob die Aktie nach der positiven Gewinnüberraschung im abgelaufenen Jahresviertel auf "Buy".

Seit ihrem Zwischentief bei 8,705 Euro Ende Juni, als die Aktie auf den tiefsten Stand seit April 2016 abgesackt war, hat sie sich inzwischen wieder spürbar erholt. Allerdings gibt es nun bei 10,334 Euro einen starken charttechnischen Widerstand. Die viel beachtete 200-Tage-Linie und die 90-Tage-Linie laufen hier zusammen./ck/ag/fba

ISIN DE000KC01000

AXC0145 2018-07-10/13:20