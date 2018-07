Aktien der Homes & Holiday AG ab sofort auch auf Xetra und an der Börse Frankfurt handelbar DGAP-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Börsengang Aktien der Homes & Holiday AG ab sofort auch auf Xetra und an der Börse Frankfurt handelbar 10.07.2018 / 13:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 10. Juli 2018. Nach dem Börsengang im Qualitätssegment m:access der Börse München sind die Aktien der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9) ab sofort auch an weiteren Börsenplätzen handelbar. So notiert der Spezialist für Ferienimmobilien im Rahmen eines Zweitlistings auch an der Börse Frankfurt und auf Xetra. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG fungiert jeweils als Spezialist (Frankfurt) und Designated Sponsor (Xetra). Im Rahmen des Börsengangs in der vergangenen Woche und der Pre-IPO-Kapitalerhöhung im April 2018 sind der Homes & Holiday AG brutto 5,8 Mio. Euro zur Wachstumsbeschleunigung zugeflossen. Damit kann die Gesellschaft ihre Buy-and-Build-Strategie innerhalb des skalierbaren Geschäftsmodells vom Maklergeschäft bis zur Ferienvermietung mit Property Management konsequent umsetzen. Über die Homes & Holiday AG Die Homes & Holiday AG mit Sitz in München hat sich mit ihren Tochtergesellschaften Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft (Porta Mondial/Porta Mallorquina), Ferienvermietung (Porta Holiday) bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren 21 Standorten auf Spanien und Deutschland, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien. Im Jahr 2017 hat die Homes & Holiday Gruppe ihre Verkaufs- und Buchungsumsätze um mehr als 47% auf über 139 Mio. Euro erhöht. Kontakt Homes & Holiday AG // Ludwigstraße 8 // 80539 München Investor Relations & Finanzpresse Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com 10.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Homes & Holiday AG Ludwigstraße 8 80539 München Deutschland Telefon: +49 211 86 81 57 30 E-Mail: info@homes-holiday.com Internet: www.homes-holiday.de ISIN: DE000A2GS5M9 WKN: A2GS5M Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703137 10.07.2018

