Es ist eine schwere Geburt, diese Aufwärtswende bei der Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809). Was in keiner Weise an der Entwicklung des Unternehmens liegt. Sicher, die Gewinnerwartung der Analysten wurde im ersten Quartal leicht verfehlt. Aber auf welcher Grundlage basierten die? Bei einem Biotechunternehmen (bei dem man schon dick positiv unterstreichen sollte, dass es überhaupt in den schwarzen Zahlen operiert) sind die Gewinne kaum sicher vorab schätzbar. Mal kommen Meilensteinzahlungen, mal nicht, mal kommen sie früher, mal später. Und dann kommen auch mal große Summen, so wie bei den neuen und immens wichtigen Kooperationen mit Sanofi und Celgene. Unter dem Strich bleibt da in Bezug auf Evotec: Es geht voran. Und das wie schon in den vergangenen Jahren zügig und zielgerichtet. Nein, das ist es nicht, was die Aktie bremst. ...

