Naturally Splendid meldet Namensänderung von Prosnack und Bestellung von landesweiter Gemischtwarenladenkette

Vancouver (British Columbia), 10. Juli 2018.

Vancouver (British Columbia), 10. Juli 2018. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Frankfurt: 50N, TSX-V: NSP, OTC: NSPDF) (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Tochtergesellschaft Prosnack Natural Foods Inc., eine im Oktober 2017 durchgeführte strategische Übernahme, umstrukturiert und deren Namen geändert hat, um die Abteilung für Lifestyle und gesunde Ernährung des Unternehmens zu verbessern. Die Tochtergesellschaft wird nunmehr The Bar Makers heißen. Die neue kundenfreundliche interaktive Website wird am 16. Juli 2018 online gehen.

The Bar Makers wird von der Reputation profitieren, die sich Prosnack durch seine Entwicklungen, Produktionen und Eigenmarken von Ernährungsriegeln und -snacks für regionale, internationale und globale Kunden erarbeitet hat. Ein einzigartiges Merkmal von Prosnack waren dessen kontinuierliche Erfolgsstrategie im Bereich der Eigenmarken für größere Einzelhändler in Nordamerika sowie die Kontraktverpackung für andere Hersteller weltweit. Die erfolgreiche Produktreihe Elevate Me von Prosnack generierte in den vergangenen vier Jahren zusammen mit seinen Eigenmarkenkunden einen Umsatz von nahezu 8.000.000 Kanadischen Dollar und wird weiterhin im Fokus stehen, zumal das Unternehmen Erweiterungspläne veröffentlicht und weitere Ressourcen zuweist, um weiteres Wachstum zu unterstützen.

Die innovative Marke Elevate Me von Prosnack ist auf Lifestyle- und gesunde Mahlzeitenersatzprodukte fokussiert, einschließlich Energieriegel und -snacks, die zurzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden. Die Marke Elevate Me ist in über 1.500 Einzelhandelsläden verfügbar, einschließlich größerer Einzelhändler wie Metro, Whole Foods, s, Save On Foods, Sobeys, Safeway, IGA, Natures Fare, London Drugs, Thriftys, Rexall und viele weitere.

Die Erweiterung unseres Riegel- und Snack-Geschäftsmodells setzt unsere Strategie fort, uns im Bereich der gesunden Ernährung einen Anteil auf dem Einzelhandelsmarkt zu sichern. Es ist davon auszugehen, dass die bevorstehenden Änderungen der Marihuana- und Hanfbestimmungen gemäß der Gesetzesvorlage (Bill) C-45 weitere Möglichkeiten für The Bar Makers bieten werden, da mit Cannabinoiden angereicherte Produkte legalisiert werden.

The Bar Makers wird in der Lage sein, vom kürzlichen Erwerb von zusätzlichem Herstellungsequipment und einer kürzlich in Auftrag gegebenen F&E-Testküche in der Anlage Pitt Meadows von Naturally Splendid zu profitieren, die seine Produktionskapazitäten erweitern und somit weitere Geschäftsmöglichkeiten schaffen werden.

Alan Maddox, Executive Vice President von Naturally Splendid, sagte: Angesichts der erweiterten F&E-Produktionskapazitäten kann sich das Unternehmen als Innovator auf dem Riegelmarkt positionieren. Die Investitionen in Forschung, Entwicklung und Herstellung machen sich bereits bezahlt. Kürzlich haben wir eine Bestellung im Wert von 75.000 Dollar von einem weiteren Eigenmarkenkunden erhalten, der nunmehr in einer landesweiten Gemischtwarenladenkette mit über 500 Standorten in Kanada präsent ist. Dieser Kunde ist eine Ergänzung des jüngsten Vertrags im Wert von fünf Millionen Kanadischen Dollar hinsichtlich der Herstellung einzigartiger Riegel-/Snackprodukte in Nordamerika für ein großes Lebensmittelunternehmen sowie der Bestellung im Wert von 100.000 Kanadischen Dollar seitens eines renommierten landesweiten Vertriebshändlers in Kanada für die Marken NATERA and Elevate Me.

Douglas Mason, CEO des Unternehmens, sagte: Alan kann bei der Entwicklung neuer Geschäfte eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen, unter anderem als Director of International Sales von McCain Foods, wo er für die Leitung der Vertriebsentwicklung in über 70 Ländern der Welt verantwortlich war, und als President von Sepps Food Group, wo er Anfang der 1990er Jahre maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des Unternehmens zu einem der führenden Hersteller von natürlichen, biologischen Tiefkühl-Frühstücksprodukten in Nordamerika hatte und den Jahresumsatz von 1.000.000 auf über 88.000.000 Kanadische Dollar steigerte.

Rasch wachsender Snackmarkt

Laut MarketResearch soll der globale Snackriegelmarkt in den kommenden Jahren beträchtlich wachsen, was vor allem auf die Nachfrage seitens der Generation Y und der Babyboomer nach gesunden Snacks zur Unterstützung der Ernährung und des Wohlbefindens zurückzuführen ist. Zudem gibt es einen steigenden Bedarf an veganen Snackriegeln seitens Kunden, die einen veganen Lebensstil pflegen und sich für einen gesunden Ersatz von Fleisch, Milchprodukten und anderen herkömmlichen Proteinquellen entscheiden.

Der US-amerikanische Snackriegelmarkt wird bis 2023 auf einen Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von sieben Prozent geschätzt. Energie- und Ernährungsriegel machen nahezu ein Drittel des US-amerikanischen Snackriegelmarktes aus und werden im ganzen Land häufig gegessen. Der volumetrische Umsatz von Snackriegeln soll im prognostizierten Zeitraum eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von 2,1 Prozent aufweisen, wie Mordor Intelligence im Dezember 2017 veröffentlichte.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und Marihuana Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

· Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

· Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

· Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

· NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

· Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

· Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

· PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

· NATERACBD - cannabinoidhaltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

· NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

· ACI Foods ist ein wissenschaftliches Unternehmen aus Abbotsford (British Columbia), das Industriehanfsamen verarbeitet. Es ist das einzige Unternehmen in Nordamerika, das ausschließlich Bio-Hanfsamen verarbeitet.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; die Möglichkeit, den Verkauf aller Bestellungen von Hanfsamen in großen Mengen abzuschließen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

