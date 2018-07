Die großen amerikanischen Banken zogen gestern bis + 3 % an. Am Freitag werden alle vier Großen ihre Ergebnisse vorlegen. Das Beste kommt wie immer von J. P. MORGAN, aber WELLS FARGO ist deshalb interessanter, weil es die einzige Comeback-Spekulation dieser Art ist. Den höchsten Gewinnzuwachs erwarten wir bei GOLDMAN SACHS. Ergebnis daraus: 27 von 30 Dow-Aktien schlossen gestern mit Gewinnen zwischen + 1,5 bis max. + 4 % (Caterpillar), obwohl der Dow am Ende nur minimal zulegte. In der Breite der Kursbewegungen liegt die Kraft der Bewegung, also das Momentum. Deshalb bleiben wir dabei: Die gesamte Konsolidierung aller Märkte seit Anfang Februar läuft perfekt. Dazu gehören auch die üblichen Überraschungen, wie z.B.:



Alle Airlines waren gestern Tagesgewinner, sowohl in New York als auch in Europa. LUFTHANSA, AIR FRANCE und INT. CONS. AIRLINES (British Air). Es genügte gestern, dass die Franzosen bessere Fluggastdaten vorlegten. Sofort legten alle rund 3 % zu (Tagesverlauf). Wir bleiben in dieser Frage stur: Alle drei sind ein Investment.



Den kompletten Brief lesen Sie im Einzelabruf unter www.boersenkiosk.de