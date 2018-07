Berlin (ots) - Sa 21.07.2018 | 18:30 | rbb Fernsehen



Im Sommer legt das rbb Fernsehen den Fokus auf die Kultur der Region. Die neue Sendereihe "Entdecke Brandenburg" stellt Kulturinstitutionen vor und trifft Künstler und Kreative, die sich mit Herz und Leidenschaft ihren Kulturprojekten widmen. Der Filmpark in Potsdam ist ebenso Teil der Reihe wie der Bergbau in Rüdersdorf oder das Kloster Chorin. Für den Auftakt der Reihe "Entdecke Brandenburg" geht es am 21. Juli nach Peitz, wo in diesem Jahr zum 55. Mal das Jazzfest stattfindet.



Entdecke Brandenburg: Peitz - Woodstock am Karpfenteich Reportage von Tim Evers



Das kleine Städtchen Peitz am Rande des Spreewalds ist eine Stadt mit wilder Vergangenheit und ungewöhnlichem Musikgeschmack. Hier findet einmal im Jahr das älteste deutsche Avantgarde-Jazz-Festival statt: die "Jazzwerkstatt Peitz". Schon in den 70er-Jahren traten bei der "Jazzwerkstatt" - meist "inkognito" und ohne Auftrittserlaubnis - die besten Free-Jazzer (West-)Europas auf und machten das Örtchen zum Anziehungspunkt für Hippies und Musikfans aus der ganzen DDR.



In diesem Jahr feiert Peitz die 55. Ausgabe der legendären "Jazzwerkstatt". Die Reportage "Entdecke Brandenburg: Peitz - Woodstock am Karpfenteich" begleitet Festival-Gründer Ulli Blobel durch das wildeste Wochenende des Jahres und lässt sich von den Peitzern erzählen, wie das früher so war: als Peitz allsommerlich zum "Woodstock der DDR" wurde.



