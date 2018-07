Christian Witt wird neuer Finanzvorstand bei LPKF DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Christian Witt wird neuer Finanzvorstand bei LPKF 10.07.2018 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Garbsen, den 10. Juli 2018 - Der Aufsichtsrat des Lasermaschinenherstellers LPKF Laser & Electronics AG hat heute Christian Witt zum neuen Finanzvorstand bestellt. Seine Amtszeit beginnt am 1. September 2018, die Vertragslaufzeit beträgt drei Jahre. Witt löst CFO Kai Bentz ab. Bentz steht dem Unternehmen noch bis zum Ablauf seines Vertrags beratend zur Verfügung. Diplom-Volkswirt Witt, 47, verfügt über langjährige Erfahrung als CFO in Industrie- und Hochtechnologieunternehmen. Dabei hat er in Deutschland und im Ausland für international tätige Unternehmen Geschäftsmodelle erweitert, nachhaltiges Wachstum geschaffen und Profitabilität und Unternehmenswert gesteigert. Herr Witt verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Controlling, Treasury, M & A sowie Compliance. Nach Überzeugung des Aufsichtsrats ist Witt als unternehmerischer CFO die ideale Besetzung, um LPKF gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden, Dr. Götz Bendele, auf dem eingeschlagenen Wachstumskurs voranzubringen und neue Wertpotenziale zu erschließen. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 0006450000). Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations 10.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703131 10.07.2018 CET/CEST

ISIN DE0006450000

AXC0167 2018-07-10/14:01