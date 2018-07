Donald Trump hat Angst - Angst davor, dass die Benzinpreise in den USA noch stärker steigen und "seinen" Wirtschaftsaufschwung und damit auch die Chancen seiner Partei bei den Kongresswahlen im November gefährden. Er macht die OPEC dafür verantwortlich, aber er sollte die Hauptschuld lieber bei sich suchen.Das Ölkartell hat vor zweieinhalb Wochen zwar beschlossen, den Ölhahn wieder etwas aufzudrehen - aber dennoch nähert sich der Ölpreis schon wieder dem Jahreshöchststand von rund 80 Dollar je Barrel (Sorte Brent). Trump verlangt nun in scharfen Worten, dass die OPEC noch weitaus mehr fördern soll und damit die Benzinpreise in den USA drückt. Er vergisst dabei aber, ...

