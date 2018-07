Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 8,00 Euro belassen. Steigende Gewinne wegen der Strafzölle in den USA auf Importstahl seien nicht sonderlich überraschend, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts zunehmender konjunktureller Sorgen bleibt er aber weiter vorsichtig mit Blick auf den Stahlhändler aus Duisburg./bek/ag Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-07-10/15:41

ISIN: DE000KC01000