Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ExxonMobil vor Zahlen von 84 auf 88 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine langfristige Erwartung für den Ölpreis der Marke Brent wegen Angebotsverknappung und Nachfragedynamik von 55 auf 60 US-Dollar je Barrel angehoben, schrieb Analyst Phil Gresh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe er für die Aktie des US-Ölunternehmens sein Kursziel um ein Jahr weiter in die Zukunft verschoben. Es gelte nun bis Dezember 2019./ck/la Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US30231G1022