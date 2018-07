STEMMER IMAGING AG übernimmt ELVITEC S.A.S. DGAP-Ad-hoc: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme STEMMER IMAGING AG übernimmt ELVITEC S.A.S. 10.07.2018 / 16:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Puchheim, 10. Juli 2018 STEMMER IMAGING AG übernimmt ELVITEC S.A.S. Die STEMMER IMAGING S.A.S., eine 100%ige Tochtergesellschaft der börsennotierten STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ), hat heute 100 % der Anteile an der französischen ELVITEC S.A.S. im Rahmen eines Share Deals erworben. Die Akquisition des bisherigen Wettbewerbers setzt die zum Börsengang angekündigte Strategie zur Realisierung anorganischer Wachstumspotenziale fort. Der französische Distributor ELVITEC S.A.S. wurde 2002 gegründet und ist ein in Frankreich etablierter Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Bildverarbeitung. Zu den Kunden zählen Maschinenbauunternehmen (OEMs), Systemintegratoren sowie Industriekonzerne oder Unternehmen mit Expertise in der Bildverarbeitung. Der Vorstand der STEMMER IMAGING AG rechnet durch die Übernahme des Distributors mit einem voraussichtlichen zusätzlichen Umsatzbeitrag von ca. EUR 9 Mio. sowie einer EBITDA-Marge bei ELVITEC von rund 11 % im Geschäftsjahr 2018/2019. Die Gesellschaft wird vom 01. Juli 2018 an rückwirkend konsolidiert. Über den Kaufpreis haben die Parteien zunächst Stillschweigen vereinbart. Kontakt: STEMMER IMAGING AG Astrid Sommerkamp Marcom & Events Group Manager Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim, Germany Tel.: +49 89 809020-221 ir@stemmer-imaging.de www.stemmer-imaging.de 10.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703117 10.07.2018 CET/CEST

