In seinem jüngsten Investitionsplan hatte Renault erstmals bestätigt, dass es eine neue Generation der Zoe geben wird. "Automobile Propre" berichtet nun, dass die Markteinführung der neuen Zoe für 2019 geplant ist - eine Messepremiere auf dem diesjährigen Pariser Autosalon ist also durchaus wahrscheinlich. Laut französischen Quellen will Renault zudem ab August das Clio- und Zoe-Werk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...