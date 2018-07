Hamburg (ots) -



Magnethaftfunktion, Karten- und Handtuchhalter, Handy-Station für wackelfreie Trainingsvideos - der neue GA Shaker+ von Erfinder Gazi Avakhti bietet viele Features in einem Gerät und jedem Nutzer einen unvergleichlichen Mehrwert. Seit Mai 2018 gibt es den ausgeklügelten Shaker sowohl in allen Body Attack Premium Stores als auch im Online Shop zu erwerben.



Ein Shaker - viele Lösungen



Mit dem GA Shaker+ wird ein Problem vieler Sportler und Trainierenden beseitig: Handtuch, Mitgliedskarte, Shaker und Handy wollen von einer Station zur nächsten getragen werden und liegen während der Übung auf dem Gerät oder dem Boden verteilt herum. Der innovative All-In-One Becher bietet dank seiner starken Magnethaftfunktionen rutschfreien Halt an allen metallischen Trainingsgeräten und fungiert so gleichzeitig als Ablagemöglichkeit für Handtuch oder Kopfhörer. Die Mitgliedskarte für das Fitnessstudio findet Platz in einem kleinen Einschubfach und kann auf diese Weise trotzdem weiter an Spint, der Kasse oder Getränkestation verwendet werden.



Auch für all diejenigen, die beim Training regelmäßig ihren Fortschritt dokumentieren, wird die Lücke geschlossen, stets einen Kameramann dabei haben zu müssen. Jedes beliebige Smartphone kann mittels der Selfiestation an dem Gadget befestigt und somit wackelfrei auf idealer Höhe positioniert werden. Perfekte Fotos und Videos garantiert.



Hoher Standard für den Shaker+



Der Body Attack GA Shaker+ besteht nicht nur aus BPA-freiem Kunststoff mit langer Haltbarkeit, für unendlich viele Shakes - sondern auch aus speziell geruchsabweisendem Material, womit ein weiteres leidiges Thema ebenfalls beseitigt wird: der unangenehme Geruch, der zurückbleibt, wenn der Shaker nach dem Trinken nicht direkt abgewaschen wird. Ausschließlich in Deutschland entwickelt und hergestellt, steht der GA Shaker+ für beste Qualität, wie man sie bei Body Attack gewohnt ist.



