Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kursrückgänge am deutschen Aktienmarkt im Juni begründen sich zum einen durch überraschend schwache Konjunkturdaten, so die Analysten der DekaBank. Zum anderen sei die Stimmung belastet worden durch die politischen Streitereien in Deutschland sowie den schon länger schwelenden Handelskonflikt, in dem zunehmend auch die deutschen Automobilhersteller einer ernst zu nehmenden Gefahr ausgesetzt seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...