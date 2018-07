Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die Homes and Holiday AG durch den Börsengang einen Bruttoemissionserlös von 4,4 Mio. Euro erzielt und wird so die geplante Wachstumsstrategie beschleunigt umsetzen können. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel und ihr Votum für die Homes and Holiday-Aktie.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen bereits durch eine Pre-IPO-Kapitalerhöhung im April 1,4 Mio. Euro an frischen Investorengeldern eingeworben. Mit den Mitteln von insgesamt 5,8 Mio. Euro brutto sei es nun möglich, die von der Gesellschaft verfolgte Wachstumsstrategie beschleunigt umzusetzen. Hierbei werde laut GBC im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie ein organisches sowie anorganisches Wachstum angestrebt. Konkret sollen durch die zugeflossenen Mittel neue Standorte eröffnet und bestehende Makler und Ferienvermietungsgesellschaften übernommen werden.

Der Handel mit den Aktien von Homes and Holiday sei am 6. Juli 2018 im m:access, dem Qualitätssegment der Börse München, gestartet. Die Notierungsaufnahme auf Xetra folge in Kürze. Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Börsengangs und der damit gesicherten Mittel für die Wachstumsbeschleunigung in Verbindung mit den weiterhin günstigen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft, bestätigen die GBC-Analysten ihre Einschätzung und die Prognosen zur Homes and Holiday AG aus ihrer IPO-Researchstudie vom 4. Juni. Demnach belassen sie den fairen Wert pro Aktie bei 4,83 Euro und vergeben das Votum "Kaufen".

