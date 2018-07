Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 12. Juli 2018 (Woche 28)/10.07.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Denis Scheck



- "Almost Alive" - hyperrealistische Skulpturen von Duane Hanson, Ron Mueck und anderen in der Kunsthalle Tübingen.



- "25 years jazzopen stuttgart" - Geschichten, Anekdoten, Geheimtipps des künstlerischen Leiters Mini Schulz.



- Zeit ist Kunst - David Claerbouts hintergründige Videoarbeiten im Kunsthaus Bregenz.



- "Don Giovanni" - die Gewinnerin eines Regiewettbewerbs und ihre Inszenierung der Mozart-Oper als Komödie in Mannheim.



- "Mr. Deutsch" - eine launige Hommage zum Abschied des Direktors des Instituts für Deutsche Sprache, Ludwig M. Eichinger.



00.15 h: Geänderten Beitrag beachten, nachfolg. Progr. 15 Min. früher!



00.15 (VPS 00.14) Das Terrornetz Zschäpes Helfer vor Gericht Erstsendung: 10.07.2018 in Das Erste



01.00 (VPS 01.15) Deutscher Kamerapreis 2018 Erstsendung: 09.07.2018 in WDR



02.35 (VPS 02.50) Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher



04.05 (VPS 04.20) BW+RP: Willi Beinhart (WH) Erstsendung: 24.08.2017 in SWR/SR



04.05 h: Für SR geänderten längeren Beitrag beachten, "Tasmanien" entfällt



04.05 SR: Wir im Saarland - Das Magazin extra (WH)



Programm 15 Minuten früher



04.50 (VPS 05.05) BW+RP: odysso - Wissen im SWR Energiewende - so muss es laufen



Moderation: Dennis Wilms



05.35h: Für BW+RP geänderten längeren Beitrag beachten, Reisetipp" Hochrhein" entfällt



05.35 BW+RP: Reisetipp Südwest



Pfälzerwald - Die Welt der Bäume Erstsendung: 27.05.2018 in SWR/SR



Donnerstag, 19. Juli 2018 (Woche 29)/10.07.2018



18.15 h: Für BW+RP korrigierten Untertitel beachten!



18.15 BW+RP: Oma kocht am besten



Krautwickel und Kirschenmichel Folge 2



Freitag, 20. Juli 2018 (Woche 29)/10.07.2018



20.15 h: Korrigierten Untertitel beachten!



20.15 Expedition in die Heimat



Unterwegs im Märchenland Elztal



Moderation: Annette Krause



Freitag, 27. Juli 2018 (Woche 30)/10.07.2018



15.15 h: Korrigierten Untertitel beachten!



15.15 Expedition in die Heimat (WH von FR) Unterwegs im Märchenland Elztal Erstsendung: 20.07.2018 in SWR/SR



Moderation: Annette Krause



Dienstag, 31. Juli 2018 (Woche 31)/10.07.2018



21.00 Wie wollen wir leben? - Wohnen auf wenig Raum Erstsendung: 26.04.2018 in SWR/SR



Wie wollen wir leben? Diese Frage stellen sich viele Menschen. Sie bringt hauptsächlich junge Leute dazu, bekannte Wege zu verlassen und Neues auszuprobieren. Immer mehr Menschen wollen in Städten leben, in denen es Jobs gibt, aber immer weniger Wohnraum. Die Folge: explodierende Mieten, zugebaute Flächen, steigender Energieverbrauch. Was tun? Das SWR Fernsehen begleitet Alice Beaulat und Jonas Quack in Freiburg beim Umzug in ein sogenanntes Tinyhouse: 20 Quadratmeter auf Rädern, bezahlbar und flexibel. Ein Hersteller im badischen Rheinau hat als erster das Experiment Minihaus gewagt und kann sich inzwischen kaum retten vor Aufträgen. Bei Familie Gmeiner wird es zu bald eng, wenn das zweite Kind kommt. Weil sie aber mitten in Konstanz bleiben wollen, bauen sie um, nutzen jeden Winkel aus. Winkel nutzt auch das schmalste Haus der Welt in Warschau, keine zwei Meter breit. Eine andere Möglichkeit sind schwimmende Wohncontainer. Jede Stadt, die Wasser hat, kann sie andocken. Oder man verkleinert sich, indem man Räume gemeinschaftlich nutzt: Bibliothek, Arbeits- oder Gästezimmer muss nicht jeder für sich alleine haben.



Sonntag, 05. August 2018 (Woche 32)/10.07.2018



05.05 h: Geänderten Beitrag beachten!



05.05 (VPS 05.04) Ein Platz für Tiere



Dienstag, 07. August 2018 (Woche 32)/10.07.2018



22.25 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann und Timo Sturm



Sicher ist sicher, ist Vanessas Motto. Das Risiko, meint sie, lauert überall. Jean, ihr Chef, sieht das anders. Und hat nur Hohn und Spott für alle, die den Panikmachern aus der Versicherungsbranche auf den Leim gehen. Der "Versicherungsfuzzi" im Dorf ist deshalb für ihn ein rotes Tuch. Als er sich mit ihm auf eine verrückte Wette einlässt, hat er aber die Rechnung leider ohne Vanessa gemacht.



Früher war sie einfach Beate und Vanessas Klassenkameradin. Jetzt steht sie als Frau Doktor Butterweck im Büro der Schreinerei und trägt die Nase derart hoch, dass Vanessa die Beherrschung einfach verlieren muss beim Anblick dieser "Dunsel". Nur will Jean unglücklicherweise mit Herrn Doktor Butterweck ein größeres Geschäft anbahnen.



Gast in der Sendung ist "die Frau Kühne" vom Niederrhein - sie erzählt das "Lustigste aus ihrem Leben".



Mittwoch, 22. August 2018 (Woche 34)/10.07.2018



Tagestipp



21.00 Kindheit auf dem Land



Ein Leben ohne Fernsehen, ohne Computer, manchmal sogar ohne elektrisches Licht - viele, die noch Mitte des vergangenen Jahrhunderts auf dem Land aufgewachsen sind, haben es so erfahren. Und nicht nur das: Ganz selbstverständlich übernahmen Kinder harte körperliche Arbeit, mussten auf dem elterlichen Hof schon früh mithelfen und übernahmen die Verantwortung gegenüber den jüngeren Geschwistern. Aber es gab auch die Freude daran, die Natur zum Spielplatz zu machen und viele Tiere um sich zu haben. Eine Kindheit auf dem Land vor fünfzig, sechzig Jahren sah sehr viel anders aus als heute. Davon erzählen in dem Film "Kindheit auf dem Land" ehemalige Land- und Dorfkinder, die im Südwesten aufgewachsen sind. Zusammen mit umfangreichen historischen Aufnahmen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und attraktiven Landschaftsaufnahmen bietet der Film eine anrührende Zeitreise zu den Kindheitserinnerungen der Menschen im Südwesten.



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2