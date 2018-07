=------------------------------------------------------------------------------- Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 10.07.2018 Veröffentlichungsort: http://www.kapsch.net/ktc/ir/Download-Center/download/Annual-financial-statement s/KTC_Annual_Financial_Statements_FY2017-18.pdf?lang=de-AT Rückfragehinweis: Pressekontakt: Alf Netek Chief Marketing Officer & Press Officer Kapsch Aktiengesellschaft Am Europlatz 2 1120 Vienna Austria T +43 50 811 1700 alf.netek@kapsch.net Alexandra Vieh Head of Marketing and PR, Global Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 1120 Vienna Austria T +43 50 811 1728 alexandra.vieh@kapsch.net Investorenkontakt: Mag. Hans Lang Investor Relations Officer Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich Tel.: +43 50 811 1122 E-Mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

