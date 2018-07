Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leimen (pta032/10.07.2018/18:28) - Herr Dr. Wolfgang Erlebach hat sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates zum 11. Juli 2018 niedergelegt und ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom heutigen Tage mit Wirkung zum 12. Juli 2018 in den Vorstand der Gesellschaft bestellt worden. Er wird in seiner neuen Funktion die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) übernehmen.



Herr Daniele Di Croce wird weiter die Rolle des Chief Executive Officer (CEO) bekleiden. Zur weiteren Vereinfachung der Konzern-Struktur und zur kontinuierlichen Effizienz- und Kostenoptimierung ist es u.a. geplant, die REALTECH Verwaltungs-GmbH und die REALTECH Deutschland GmbH auf die REALTECH AG zu verschmelzen. Bereits mit Wirkung vom 1. Juni 2018 übernahm daher Herr Dr. Bernd Kappesser neben der Geschäftsführung der REALTECH Deutschland GmbH auch die Rolle des Chief Operating Officer (COO) im Vorstand der REALTECH AG.



Nach weitestgehendem Abschluss einer langjährigen Sanierungs- und Restrukturierungsphase hat die REALTECH AG den Wandel von einem SAP Beratungsunternehmen zu einem kreativen, stark kundenorientierten Lösungs- und Softwareanbieter für agiles IT Service Management und DevOps für SAP vollzogen und ihren Vorstand neu aufgestellt.



Aussender: REALTECH AG
Adresse: Paul-Ehrlich-Str. 1, 69181 Leimen
Land: Deutschland



ISIN(s): DE0007008906 (Aktie)



