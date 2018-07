Jenoptik AG: Jenoptik erwirbt Prodomax Automation Ltd. und hebt Umsatzprognose für 2018 an. DGAP-Ad-hoc: Jenoptik AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Jenoptik AG: Jenoptik erwirbt Prodomax Automation Ltd. und hebt Umsatzprognose für 2018 an. 10.07.2018 / 19:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Jenoptik erwirbt Prodomax Automation Ltd. und hebt Umsatzprognose für 2018 an. Jenoptik hat einen Vertrag zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an dem kanadischen Unternehmen Prodomax Automation Ltd. geschlossen. Der Kaufpreis belief sich auf etwas weniger als das Zweifache des für 2018 erwarteten Umsatzes bzw. etwa 7x EBITDA. Der Vertrag wurde heute unterzeichnet, das Closing wird in den kommenden Wochen erwartet. Durch den heute verkündeten Zukauf von Prodomax und aufgrund der anhaltend guten Nachfrage in unseren Geschäften geht der Vorstand der JENOPTIK AG nun davon aus, dass der Jenoptik-Umsatz die derzeitige Prognose für dieses Jahr überschreiten wird. Einschließlich der Konsolidierung des neuen kanadischen Unternehmens pro-rata für das restliche Jahr, erwartet er 2018 einen Konzernumsatz von 805 bis 820 Mio Euro gegenüber der ursprünglichen Prognosespanne von 790 bis 810 Mio Euro. Weitere Informationen zu den finanziellen Auswirkungen des Erwerbs werden in der Berichterstattung zu den Ergebnissen des 1. Halbjahrs am 9. August 2018 gegeben. Prodomax, mit Sitz in Barrie, Ontario, Kanada, beschäftigt derzeit rund 180 Mitarbeiter und ist spezialisiert auf Prozessautomation in der Automobilindustrie. Im Geschäftsjahr 2017 (1. Nov. 2016 - 31. Okt. 2017) betrug der Umsatz rund 65 Mio kanadische Dollar (ca. 42 Mio Euro), die Profitabilität lag deutlich über dem Durchschnitt des Jenoptik-Konzerns. Jenoptik wird den künftigen Umsatz und die Ergebnisse für 2018, einschließlich der Effekte aus der Kaufpreisallokation, zeitanteilig konsolidieren. Kontakt: Thomas Fritsche JENOPTIK AG Leiter Investor Relations Tel./Fax: 03641-652291 / 2804 thomas.fritsche@jenoptik.com 10.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Jenoptik AG Carl-Zeiss-Straße 1 07743 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)364 165-2156 Fax: +49 (0)364 165-2804 E-Mail: ir@jenoptik.com Internet: www.jenoptik.com ISIN: DE0006229107 WKN: 622910 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703327 10.07.2018 CET/CEST

ISIN DE0006229107

AXC0250 2018-07-10/19:01