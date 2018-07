Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auch Schweiz zieht gegen US-Strafzölle vor WTO

Wegen der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium ist jetzt auch die Schweiz vor die Welthandelsorganisation WTO gezogen. Die mit dem Schutz der nationalen Sicherheit begründete Maßnahme der USA gegen die Schweiz sei "nicht gerechtfertigt", erklärte das Schweizer Wirtschaftsministerium am Dienstag. Demnach sind durch die US-Importzölle Schweizer Exporte betroffen, die im vergangenen Jahr einen Wert von 80 Millionen Schweizer Franken (rund 69 Millionen Euro) hatten.

Macrons Warnung vor Flüchtlings-"Deportationen" in "Lager" stößt auf Kritik

In Frankreich stößt die Warnung von Präsident Emmanuel Macron vor Flüchtlings-"Deportationen quer durch Europa" in "Lager" auf scharfe Kritik. Der konservative Oppositionsführer Laurent Wauquiez sagte am Dienstag dem Fernsehsender BFM-TV, eine solche Anspielung auf den Holocaust sei "würdelos". Macron hatte am Montag in einer Rede zur Lage der Nation auf Schloss Versailles bei Paris gesagt: "Frankreich wird niemals einfache Lösungen akzeptieren, die einige heute vorschlagen. Sie bestehen darin, Deportationen quer durch Europa zu organisieren, um die Ausländer in was für Lager auch immer zu stecken, sei es an ihren Grenzen oder im Inneren oder woanders."

Erdogan treibt Umbau des türkischen Militärs voran

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Beginn seiner zweiten Amtszeit die Militärführung neu besetzt. Zum neuen Generalstabschef der Streitkräfte ernannte Erdogan am Dienstag per Dekret den bisherigen Armee-Kommandeur Yasar Güler. Er folgt auf General Hulusi Akar, den Erdogan am Vorabend als Verteidigungsminister in sein Kabinett berufen hatte. Erdogan war am Montag zu seiner zweiten Amtszeit als Präsident vereidigt worden.

Trump: Treffen mit Putin könnte leichter werden als Nato-Gipfel

US-Präsident Donald Trump sieht beim bevorstehenden Gipfeltreffen mit den Nato-Verbündeten offenbar mehr Schwierigkeiten als bei seiner anschließenden Begegnung mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. "Ehrlich gesagt, Putin könnte das Leichteste sein", sagte Trump mit Blick auf den Nato-Gipfel am Mittwoch in Brüssel, seinen Besuch in Großbritannien am Freitag sowie sein Treffen mit dem russischen Präsidenten am Montag im finnischen Helsinki. Der US-Präsident kritisiert die Nato-Verbündeten und insbesondere Deutschland massiv für seiner Ansicht nach zu geringe Rüstungsausgaben.

China vergibt Kredite in Höhe von 20 Mrd USD an arabische Staaten

Chinas Präsident Xi Jinping hat auf einem Gipfeltreffen mit Vertretern arabischer Staaten in Peking Kredite in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar zugesagt. Das Geld solle in "Projekte fließen, die Arbeitsplätze schaffen und positive soziale Folgen" in Ländern mit einem Bedarf an "Wiederaufbau" haben, sagte Xi am Dienstag. Nähere Angaben machte er nicht.

Alle 13 Eingeschlossenen aus Höhle in Thailand gerettet

Das Drama um die in einer überschwemmten Höhle eingeschlossene Jugendfußballgruppe in Thailand hat ein glückliches Ende gefunden: Rettungskräfte begleiteten die letzten der Eingeschlossenen am Dienstag ins Freie, wie die thailändischen Sicherheitskräfte bekannt gaben. Die zwölf Jungen und ihr Trainer seien allesamt "in Sicherheit", teilten sie mit. Vier Taucher, die an dem Rettungseinsatz beteiligt waren, seien noch in der Höhle. Die Gruppe hatte seit dem 23. Juni in der Höhle festgesessen. Seit Sonntag wurden die Eingeschlossenen nach und nach gerettet. Wegen aufziehenden Regens wollten die Helfer den Einsatz am Dienstag abschließen: Der Regen hätte die Höhle weiter überfluten können.

Zahl der Toten durch Unwetter in Japan steigt auf 156

Die Zahl der Toten bei den verheerenden Regenfällen in Japan ist auf mindestens 156 gestiegen. Tausende Menschen harrten weiterhin in Notunterkünften aus, wie Regierungssprecher Yoshihide Suga am Dienstag sagte. Örtlichen Medien zufolge werden noch dutzende Menschen vermisst. Es ist bereits jetzt die höchste Opferzahl durch Regenfälle in Japan seit mehr als drei Jahrzehnten.

