PRESSEMITTEILUNG creditshelf legt Angebotspreis für IPO auf EUR 80,00 pro Aktie fest * Platzierungsvolumen im Rahmen des Angebots von bis zu 250.000 neuen Aktien aus Kapitalerhöhung zum Preis von EUR 80,00 je Aktie liegt bei EUR 15 bis EUR 20 Mio. * Langfristige Gesellschafterin Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (kontrolliert durch Rolf Elgeti) wird eine Backstop Order von bis zu EUR 15 Mio. abgeben * Voraussichtliche Marktkapitalisierung nach IPO zwischen EUR 105 Mio. und EUR 110 Mio. * Angebotsfrist beginnt am 11. Juli 2018 und endet voraussichtlich am 18. Juli 2018 * Notierungsaufnahme im Prime Standard voraussichtlich am 25. Juli 2018 * Der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt wurde auf der Website des Unternehmens veröffentlicht Frankfurt, 10. Juli 2018 - Die creditshelf Aktiengesellschaft ("creditshelf" oder das "Unternehmen"), ein Pionier im Bereich der Kreditvergabe über Online-Kreditmarktplätze an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland, der Kreditnehmer und Investoren über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com zusammen bringt, legt den Angebotspreis für den geplanten Börsengang auf EUR 80,00 je Aktie fest und strebt einen Bruttoemissionserlös von EUR 15 bis EUR 20 Mio. an. Das Angebot umfasst bis zu 250.000 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung. Der Zeitraum, in dem Investoren Kauforders abgeben können, beginnt am 11. Juli 2018 und endet voraussichtlich am 18. Juli 2018 um 12:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 14:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Investoren. Dr. Tim Thabe, CEO und Mitgründer von creditshelf, kommentiert: "Wir sehen, dass die Nachfrage nach unseren Produkten ständig steigt. Im ersten Quartal 2018 haben wir Kreditanfragen mit einem Volumen von ca. EUR 251 Mio. erhalten, nach nur ca. EUR 66 Mio. im ersten Quartal 2017. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung wollen wir diesem dynamischen Wachstum unseres Geschäfts Rechnung tragen." Dr. Daniel Bartsch, Chief Operating Officer und Mitgründer von creditshelf, führt weiter aus: "Als Finanzierungspartner kleiner und mittlerer Unternehmen bewegen wir uns in einem bisher wenig durchdrungenen Markt mit großem Potenzial. Den adressierbaren Markt für unsere Produkte schätzen wir aufgrund der in Deutschland bestehenden Kreditlücke für KMU auf rund EUR 39 Mrd. Unser mittelfristiges Ziel ist es daher, ein über die creditshelf-Plattform vermitteltes Kreditvolumen von EUR 500 Mio. im Jahr zu erreichen." Dr. Mark Währisch, Chief Risk Officer von creditshelf, ergänzt: "Wir verfügen bereits über umfangreiches Know-how im Bereich der automatisierten und datengesteuerten Kreditanalyse. Der Erlös aus dem Börsengang wird uns helfen, unsere Analyse noch genauer und effizienter zu gestalten und unsere Prozesskosten weiter zu senken." Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Weiterentwicklung des eigenen datengesteuerten Risikoanalyse-Algorithmus, zur Erweiterung des Produktportfolios, zur Umsetzung von Bankenkooperationen und zur Steigerung der Markenbekanntheit durch verstärktes Marketing zu verwenden. Darüber hinaus werden die Erlöse zur Einstellung von Schlüsselpersonal, zur Optimierung des Working Capitals und für Zahlungen im Rahmen bestimmter Mitarbeiterbeteiligungsverträge verwendet. Die langfristige Gesellschafterin Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (kontrolliert durch Rolf Elgeti) wird eine Backstop Order von bis zu EUR 15 Mio. abgeben, was ihre starke und langfristige Unterstützung für creditshelf demonstriert. Dieser Backstop greift, falls und in dem Rahmen, in dem die Aktien im Zuge des Angebots nicht von Investoren gezeichnet werden. creditshelf beabsichtigt, die Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Prime Standard unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2LQUA, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2LQUA5 und dem Börsenkürzel CSQ zu notieren. Der 25. Juli 2018 soll der erste Handelstag sein. Lock-Up-Vereinbarungen sind für das Unternehmen (12 Monate), Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (18 Monate) und Mitglieder des Managements (24 Monate) vorgesehen. Die Commerzbank fungiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Lazard fungiert als Finanzberater für creditshelf. Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zu creditshelf sind auf https://ir.creditshelf.com verfügbar. Über creditshelf creditshelf ist ein Pionier im Bereich der Kreditvergabe über Online-Kreditmarktplätze an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland, der Kreditnehmer und Investoren über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com zusammen bringt. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland über Online-Kreditmarktplätze (Peer-to-Peer-Lending). creditshelfs Peer-to-Peer-Plattform ("creditshelf-Plattform") wurde entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, unbesicherte Kredite zu vermitteln, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet creditshelf professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. creditshelfs Kernkompetenzen sind die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einer indikativen Kouponspanne. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. Seit dem Start der creditshelf-Plattform in 2015 gingen bei der Gesellschaft bis zum Ende des ersten Quartals 2018 mehr als 1.100 Anfragen für Kreditprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 900 Mio. ein. Davon wurden über die creditshelf-Plattform insgesamt 127 Kredite mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 58 Mio. vermittelt. creditshelf sieht sich aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Plattform-Geschäftsmodells, der großen Nachfrage nach Krediten aus dem KMU-Sektor sowie der bisher geringen Marktdurchdringung im KMU-Segment mit Marketplace-Lending ideal für zukünftiges Wachstum positioniert. Darüber hinaus hat das Unternehmen drei Säulen identifiziert, auf deren Basis weiteres Wachstum angestrebt wird: Weiterentwicklung der Software, Bank-Kooperationen sowie eine Erweiterung des Produktportfolios. Kontakt: cometis AG Maximilian Franz Telefon: +49(0)611 - 205855-22 Fax: +49(0)611 - 205855-66 E-Mail: franz@cometis.de DISCLAIMER Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. 10.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Sprache: Deutsch
Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft
Mainzer Landstrasse 33a
60329 Frankfurt/Main
Deutschland
E-Mail: ir@creditshelf.com
Internet: www.creditshelf.com

