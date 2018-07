Stuttgart (ots) - Nun mal halblang. Die Nato hat in ihren knapp 70 Jahren schon einiges an Streit und Gegensatz überstanden. Sie wird auch den Nato-Verächter Donald Trump verkraften. In teils banger, teils aufgeregter Erwartung, wie spaltend der US-Präsident auf dem Brüsseler Gipfel auftreten wird, ist es wichtig, sich daran zu erinnern. Dass viele Amerikaner über hohe Bündnis-Lasten maulen, entspricht dem Unbehagen vieler Deutscher am hohen Aufwand ihres Landes für die EU. In beiden Fällen aber gilt: Der größte Zahler ist auch der größte Profiteur. Schön wär's, auf dem Nato-Gipfel fände sich jemand, der das sogar einem Trump klarmachen kann.



