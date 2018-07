AUSTIN, Texas, 10. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ:XBIT) gab heute die Aufnahme des ersten Patienten in seine offene klinische Phase-2-Dosiseskalationsstudie zur Untersuchung seiner subkutanen Formulierung von MABp1 als Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit mäßiger bis schwerer Hidradenitis suppurativa (HS) bekannt. Die Behandlung des Patienten begann im Tennessee Clinical Research Center in Nashville unter der Aufsicht von Dr. Michael Gold.

Dr. Gold kommentierte: "Wir freuen uns sehr, mit XBiotech an diesem bahnbrechenden Forschungsprojekt für Patienten mit Hidradenitis suppurativa teilnehmen zu können. Wir haben die Hoffnung, dass diese Forschung einige wichtige Erkenntnisse für eine erfolgreiche Behandlung unserer Patienten bringen wird."

XBiotech entwickelt einen humanen Antikörper (MABp1), der IL-1 alpha (IL-1alpha) neutralisiert, ein inflammatorisches Zytokin, das eine Schlüsselrolle in der Pathophysiologie zahlreicher entzündlicher Hauterkrankungen spielt1. Drei von XBiotech gesponserte Phase-II-Studien wurden zu dermatologischen Indikationen (Akne, Psoriasis, Pyoderma gangrenosum) durchgeführt 2,3. Die Ergebnisse aus einer vom Prüfarzt gesponserten Phase-2-Studie zur Untersuchung von MABp1 für die Behandlung von Hidradenitis suppurativa wurden im Journal of Investigative Dermatology (https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(17)33147-0/fulltext) veröffentlicht, nachdem die Studie den primären Endpunkt erreicht und gezeigt hatte, dass mit MABp1 behandelte HS-Patienten im Vergleich zur Kontrolle nach 12 Wochen Therapie eine signifikante Verbesserung aufzeigten (Ansprechrate von 60 % ggü. 10 % (p=0,035)) 4,. Die vorherige HS-Studie beinhaltete jedoch die intravenöse Infusion der Antikörpertherapie. Bei dieser Studie wird nun erstmals die subkutane Formulierung von MABp1 bei HS angewendet. Dies umfasst die Verwendung von mit einer neu entwickelten konzentrierten Formulierung von MABp1 vorgefüllten Spritzen zur praktischen Verabreichung.

Weitere Informationen zu dieser Studie finden Sie unter www.clinicaltrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03512275?term=MABp1&cond=Hidradenitis+Suppurativa&rank=1).

Über Hidradenitis suppurativa



Hidradenitis suppurativa (HS) ist eine chronische, entzündliche Hauterkrankung. Betroffen sind insbesondere Körperregionen, an denen apokrine Schweißdrüsen in größerer Zahl vorkommen. An den betroffenen Regionen bilden sich Knötchen, die im weiteren Verlauf anschwillen, spontan brechen und eitrigen Ausfluss absondern. Dieser Vorgang wiederholt sich, was zur Bildung von Fistelgängen und schmerzhaften Hautabszessen führt5,6. Daher sind die Folgen von HS für den Patienten oft verheerend und beeinträchtigen signifikant seine Lebensqualität 7. Der Dermatology Quality Life Index (DQLI) für HS beträgt 8,9 und ist somit höher als bei jeder anderen Hauterkrankung8. Die herkömmlichen Behandlungsmethoden umfassen Antibiotika, Antiandrogene und Operationen. Die weltweite Prävalenz von HS wird auf bis zu 4 % der Bevölkerung geschätzt 2.

Über XBiotech



XBiotech ist ein voll integriertes globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer Pipeline von Therapien voran, die auf der Nutzung von natürlich vorkommenden Antikörpern von Patienten mit Immunität gegen bestimmte Erkrankungen beruhen. Der Ansatz, die natürliche Immunität des Menschen als Quelle neuer Medikamente zu nutzen, bietet das Potenzial, die Behandlungsstandards bei zahlreichen Krankheiten neu zu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, USA ist auch bei der Entwicklung innovativer Fertigungstechnologien zur Reduzierung der Kosten und Komplexität bei der Produktion biologischer Arzneimittel führend. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com (http://www.xbiotech.com/).

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen in Bezug auf Ansichten und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten", "planen", "betrachten", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen auf diese Weise zu erkennen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

