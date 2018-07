CheckPoint Software Technologies ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Internetsicherheit. Die von der Gesellschaft entwickelte Secure Virtuel Networking Architektur (SVN) bildet die Basis für zuverlässige und vertrauliche Kommunikation im Internet. SVN gewährleistet sichere B2B-Verbindungen in Intranets, Extranets und dem Internet sowie zwischen Netzen, Systemen, Applikationen und Anwendern.

Ausbruch gestartet!

Bis Anfang dieser Woche hielt sich das Wertpapier der Softwareschmiede seit November letzten Jahres in einem Abwärtstrend auf und gab bis April dieses Jahres auf ein Verlaufstief von 93,75 US-Dollar nach. An dieser Stelle gelang es jedoch einen nachhaltigen Boden aufzustellen und im heutigen Handelsverlauf mit einem dynamischen Kursausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Damit deuten sich für die nächsten Handelstage weitere Kurszuwächse an, ...

