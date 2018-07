The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HVB1532 UC-HVB CRELINO 22 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB1R45 UC-HVB CRELINO 21 BASKET BD02 BON EUR N

CA BB66 XFRA DE0001102457 BUNDANL.V.18/28 BD03 BON EUR Y

CA BA66 XFRA DE0001108850 BUNDANL.V.18/28NK OZSS BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LYG8 UC-HVB CRLNFL 22 S3IB BD03 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0D96 EFSF 18/53 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1853944764 ATRESMED.CO.D.MEDIO 18-23 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1853944921 ATRESMED.CO.D.MEDIO 18-25 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1856309270 TORONTO-DOM. BK 18/20 FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1856791873 ABN AMRO BANK 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1856797219 WESTPAC BKG 18/28 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1856797300 WESTPAC BKG 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP EQ00 EQU EUR N

CA EIY2 XFRA CA75943L1058 RELAY MEDICAL EQ01 EQU EUR N

CA B002 XFRA US09072V4023 BIOCEPT INC. DL -,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 39O1 XFRA VGG678282051 ORIGIN AGRITECH DL-,0001 EQ01 EQU EUR N