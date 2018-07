FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IUS4 XFRA IE00B2QWDY88 ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD 0.272 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.051 EUR

93M XFRA DE000A0L1H32 MPH HEALTH CARE INH O.N. 0.200 EUR

85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.265 EUR

4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.820 EUR

EUN5 XFRA IE00B3F81R35 ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS 0.747 EUR

BO8 XFRA US0639041062 BK OF THE OZARKS DL-,01 0.171 EUR

GGC XFRA US36174X1019 GGP INC. DL-,01 0.188 EUR

C8C XFRA US2090341072 CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 0.331 EUR

IQQJ XFRA IE00B02KXH56 IS MSCI JAP.U.ETF USD D 0.094 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.364 EUR

EUNT XFRA IE00B4L60045 ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD 0.351 EUR

CEM1 XFRA IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD 0.134 EUR

IUS6 XFRA IE00B3B8Q275 ISHSIII-EO COV.BD EO DIS 0.459 EUR

EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.412 EUR

EUN9 XFRA IE00B4WXJG34 ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS 0.297 EUR

EUN8 XFRA IE00B4WXJH41 ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD 1.086 EUR

EUNH XFRA IE00B4WXJJ64 ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 0.409 EUR

EUNI XFRA IE00B3F81G20 ISHSIII-MSCI EM SM.C.DL D 0.555 EUR

IS0S XFRA IE00B6QGFW01 ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLD 1.143 EUR

EUN4 XFRA IE00B3DKXQ41 ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS 0.624 EUR

EUNR XFRA IE00B4L5ZG21 ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS 0.769 EUR

IUSP XFRA IE00B5M4WH52 ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD 1.479 EUR

EUNS XFRA IE00B4L5ZY03 ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD 0.291 EUR

EUN3 XFRA IE00B3F81K65 ISHSIII-GL.GOV.BD DL DIS 0.526 EUR

IUS3 XFRA IE00B2QWCY14 ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD 0.247 EUR

IS06 XFRA IE00BSKRK281 ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD 0.038 EUR

LX4A XFRA GB00BNK03D49 LUXFER HLDGS PLC LS-,50 0.107 EUR

EUNU XFRA IE00B3F81409 ISHSIII-GL.AGGR.BD DL DIS 0.033 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.152 EUR

SXRF XFRA IE00BDQZ5152 ISHSIII-IS.INT.CR.BD U.E. 0.058 EUR