FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2NC XFRA AU000000NSL5 NSL CONSOLIDATED LTD.

XFRA VGG678281061 ORIGIN AGRITECH DL-,0001

ZMA XFRA GB00BMHTHT14 ZPG PLC

TNSN XFRA CH0011607683 TORNOS HOLD. AG NA SF3,5

XFRA CA1368231017 CANAF GROUP INC.

XFRA US09072V2043 BIOCEPT INC. DL -,0001

U1D XFRA DE000A14KN47 UHR.DE AG

XFRA CA17111W1095 CHROMEDX CORP.