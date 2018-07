Bechtle beabsichtigt Akquisition von Inmac WStore DGAP-Ad-hoc: Bechtle AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Vertrag Bechtle beabsichtigt Akquisition von Inmac WStore 11.07.2018 / 07:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bechtle beabsichtigt Akquisition von Inmac Wstore Neckarsulm, 11.07.2018 - Die Bechtle AG beabsichtigt den Kauf des französischen IT-Anbieters Inmac Wstore S.A.S. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute unterzeichnet. Vor dem endgültigen Abschluss des Kaufvertrags sieht das französische Recht die Anhörung der Arbeitnehmervertretung von Inmac Wstore vor. Die Akquisition steht zudem unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen französischen Behörden. Es wäre die größte Übernahme der Bechtle Geschichte. Inmac Wstore verzeichnete 2017 einen Umsatz von rund 420 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. Unter den beiden Markennamen Inmac Wstore und Misco vertreibt das Unternehmen in Frankreich IT-Produkte. Wie bei Akquisitionen von Bechtle üblich, soll Inmac Wstore in der bestehenden Struktur vom etablierten Managementteam weitergeführt werden. Mit dem Erwerb von Inmac Wstore würde Bechtle zu den Top 5 der französischen IT-Unternehmen zählen. Kontakt: Bechtle AG Investor Relations Martin Link Telefon: +49 7132 981-4149 ir@bechtle.com Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Weitere Informationen finden Sie in unserer Pressemitteilung unter bechtle.com/presse 11.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com ISIN: DE0005158703 WKN: 515870 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702753 11.07.2018 CET/CEST

