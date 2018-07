Die Containerschifffahrtsgruppe habe alle nötigen wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen erhalten, um die Wandelanleihen an CEVA in Aktien zu tauschen, teilt das Unternehmen mit Sitz in Baar am Mittwoch mit. Nach der Wandlung, die in den kommenden Tagen vollzogen werden soll, werde CMA CGM einen Anteil von 24,99 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...