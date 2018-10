CEVA Logistics gibt Erhöhung der Beteiligung von CMA CGM bekannt EQS Group-Ad-hoc: CEVA Logistics AG / Schlagwort(e): Sonstiges CEVA Logistics gibt Erhöhung der Beteiligung von CMA CGM bekannt 17.10.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Baar, Schweiz, 17. Oktober, 2018 - CEVA Logistics AG ("CEVA") gibt bekannt, dass CMA CGM S.A. ("CMA CGM") in den letzten Tagen Aktien von CEVA erworben hat, so dass die Gruppe bestehend aus CEVA und CMA CGM derzeit eine Beteiligung von 33% an den Aktien von CEVA hält. CEVA und CMA CGM handeln gemeinsam aufgrund der im Rahmen des Börsengangs geschlossenen Vereinbarung zwischen den beiden Parteien. CEVA wurde ferner mitgeteilt, dass CMA CGM eine Derivatetransaktion in Bezug auf die Aktien von CEVA mit Barausgleich (Total Return Swap) abgeschlossen hat, wodurch CMA CGM eine zusätzliche wirtschaftliche Beteiligung von 4,56% am Aktienkapital von CEVA erhält. Es wird erwartet, dass gleichzeitig eine formelle Offenlegungsmeldung über die gemeinsame Beteiligung des Konzerns veröffentlicht wird. Die Pflicht zur Abgabe eines Pflichtangebots wird nur dann ausgelöst, wenn ein Aktionär eine Beteiligung von mehr als einem Drittel der Stimmrechte einer Gesellschaft hält. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen: Investoren: Pierre Benaich SVP Investor Relations pierre.benaich@cevalogistics.com +41 41 547 0048 Medien: Matthias Hochuli Group Head of Marketing and Communications matthias.hochuli@cevalogistics.com +41 41 547 00 52 Cathy Howe Pilot Marketing ch@pilotmarketing.co.uk Tel: +44 (0)208 941 5381 CEVA - Making business flow CEVA Logistics, ein globaler Asset-Light Third-Party-Logistics Anbieter, entwickelt und betreibt führende Lösungen für die Lieferketten von grossen und mittleren nationalen und internationalen Unternehmen. Das integrierte Netzwerk in Freight Management und Contract Logistics des Unternehmens erstreckt sich über mehr als 160 Länder. Ungefähr 56.000 Mitarbeiter schaffen effektive Logistik-Lösungen für eine Vielzahl von Industriesektoren. Dabei nutzt CEVA Logistics seine betriebliche Expertise, um herausragende Dienstleitungen anzubieten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von $7 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA in Höhe von $280 Millionen. CEVA Logistics ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker Symbol CEVA kotiert. Für weitere Informationen: www.cevalogistics.com. Ende der Ad-hoc-Mitteilung 734361 17.10.2018 CET/CEST

ISIN CH0413237394

AXC0046 2018-10-17/07:01