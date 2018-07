Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Air Liquide von 102,50 auf 115,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit dem angehobenen Kursziel reflektiere er unter anderem die allgemeine Wachstumsdynamik im Gasesektor, die erfolgreiche Integration von Airgas und den auf 2019 verschobenen Bewertungsansatz, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und der defensive Charakter der Aktie - in Zeiten der Zollstreitigkeiten eine wertvolle Eigenschaft - seien im Kurs aber schon größtenteils eingepreist./tih/la

Datum der Analyse: 10.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000120073

AXC0060 2018-07-11/08:07