Applied Optoelectronics AAOI kurz vor dem Breakout - So können Sie davon profitieren!

Applied Optoelectronics, Inc. ist ein Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von optischen Geräte und Komponenten.Am 14. Juni haben wir die Aktie unter die Lupe genommen und derzeit befindet sich der Wert weiterhin in einem Aufwärtstrend und über den EMAs 20 und 50. Auf Grund der Tatsache, dass die Indizes Fahrt in Richtung Norden aufgenommen haben, könnte man erneut Ausschau nach Long-Setups halten.Chart vom 10.07.201846,14USDDerzeit steht der Wert unmittelbar vor einem Breakout über die 47,82 US-Dollar-Marke. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, könnte in Folge auch der Bereich bei 49,84 US-Dollar durchbrochen werden, was wiederum viel Momentum nach oben erzeugen dürfte. Gewinne oder Teilgewinne könnten im Bereich der 55 US-Dollar Marke realisiert werden, da sich dort ein Widerstandsbereich befindet und dieser wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch von anderen Marktteilnehmer beobachtet wird.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich am 07. August bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtungen führen und somit zu einem erhöhten Risiko. Um etwaige Risiken zu vermeiden, wäre es vernünftig zu diesem Zeitpunkt abgesichert zu sein. Bis zu diesem Termin ist jedoch etwas Zeit vorhanden, um den ein- oder anderen Trade zu realisieren.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska