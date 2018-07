Das Wertpapier des weltweit führenden Anbieters im Bereich der Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik Jungheinrich hielt sich wie so viele andere Aktien bis Januar dieses Jahres in einem intakten Aufwärtstrend auf und markierte an dieser Stelle auch ihr Rekordhoch. Anschließend kippte die Stimmung der Investoren, das Papier von Jungheinrich gab von 42,94 Euro auf 29,96 Euro vor wenigen Tagen nach.

Stabilisierung an 2016'er Hochs

In diesem Bereich läuft nun eine mehrwöchige Stabilisierungsphase ab, die das Wertpapier kurzfristig wieder auf der Oberseite interessant macht, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Denn die Schwankungsbreite erstreckt sich derzeit zwischen rund 30,00 und 32,00 Euro auf der Oberseite, für ein kurzfristiges Kaufsignal müsste jedoch die obere Hürde erst noch nachhaltig überwunden werden. Dann könnte der kurzfristige Abwärtstrend bestehend seit den aktuellen Jahreshochs angesteuert werden, wodurch ...

