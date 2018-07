Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,90 auf 2,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Gegenwind auf der Ertragsebene und die Gewinnverwässerung bei der italienischen Bank würden am Markt nicht vollständig erkannt, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn bis 2019. Kurzfristig dürfte der Aktie der Schwung fehlen./tih/la Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-07-11/08:54

ISIN: IT0000072618