Die Steinhoff (WKN: A14XB9)-Aktie dominiert derzeit die Börsenmedien. Seit Anfang Dezember 2017 hat die Aktie der ehemaligen Poco-Muttergesellschaft rund 97 % ihres einstigen Börsenwertes verloren. Doch was ist die Steinhoff-Aktie nach diesem Kursverfall? Eine Chance oder ein fallendes Messer? Oder sollte die Frage vielleicht besser lauten: überhaupt noch Investition oder lediglich riskantes Zockerpapier? Der Blick auf die Bewertung Um das herauszufinden, sollten wir zunächst einen Blick in die Bücher der Steinhoff-Aktie riskieren. Vor kurzem wurden die Vermögenswerte von Steinhoff geprüft und nach so mancher Wertberichtigung stand letztlich noch ein Buchwert je Aktie von 58 Cent in den Büchern. Da die ...

