Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Signify von 31 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Am Markt werde bereits mit einem schwachen zweiten Quartal und einer Ausblickssenkung des Lichttechnikkonzerns gerechnet, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da der Aktienkurs inzwischen wieder das Börsengang-Niveau erreicht habe, seien die Abwärtsrisiken eingepreist./tih/ck Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-07-11/09:13

ISIN: NL0011821392