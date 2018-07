Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analyst Max Warburton warf in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie einen näheren Blick auf die Buchhaltung der Autobauer - und dabei insbesondere auf die Pensionsverpflichtungen, die bei vielen Unternehmen eine Belastung für die Profitabilität seien. Höhere Zinsen würden diese perspektivisch senken und könnten so Werte freisetzen./tih/ck Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-07-11/09:14

ISIN: DE0007664039