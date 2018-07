Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach einer Übernahme in Kanada auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Schritt dürfte bei dem Technologiekonzern Werte schaffen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den für Prodomax Automation gezahlten Preis sieht der Experte als attraktiv an. Der kanadische Autozulieferer erziele üblicherweise ein solides Wachstum und sei operativ sehr effizient./tih/ck Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

