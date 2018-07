Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die BUWOG AG (ISIN AT00BUWOG001/ WKN A1XDYU), FN 349794d, erklärt hiermit, die Schuldverschreibungen (ISIN AT0000A1NQH2/ WKN A185Z7) ohne Verzinsung fällig 2021 mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der BUWOG AG gemäß § 5 (d) der Emissionsbedingungen vorzeitig zu kündigen und zu ihrem Nennbetrag zurückzuzahlen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: ...

