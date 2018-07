Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für AB Inbev auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Die Aktie der Brauereikonzerns werde mit einem Abschlag von 15 Prozent zum europäischen Vergleichssektor gehandelt, obwohl das Wachstum bei Umsatz und Gewinn überdurchschnittlich sei, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der US-Markt für Bier befinde sich seit Ende 2017 im Aufschwung, was positiv für den AB Inbev sei./mf/jha/ Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-07-11/10:23

ISIN: BE0974293251