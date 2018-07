Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktie vor Kaufsignal? Chartanalyse Seit rund drei Wochen kämpfen Investoren in der Jungheinrich-Aktie (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) um eine nachhaltige Stabilisierung um das Niveau von 30,00 Euro herum, was auch zu gelingen scheint, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...