Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Wirecard auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Die Papiere des Spezialisten für Bezahlsysteme würden trotz stärkerem Wachstums nur wie die Wettbewerber bewertet, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen wäre zudem ein potenzielles Übernahmeziel bei einer Marktkonsolidierung, wobei in diesem Fall ein Kursziel von 187 Euro gerechtfertigt wäre./mf/la

Datum der Analyse: 10.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007472060

AXC0117 2018-07-11/10:37