Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research: Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...