Kraftvolle Indizes in New York lenken die Aufmerksamkeit der Anleger wieder auf die US-Werte. Insbesondere bei den Technologietiteln finden sich derzeit attraktive Einstiegschancen. Ganz vorne mit dabei: Die Aktien von Facebook, die zu Wochenbeginn ein Allzeithoch markiert haben. Das verspricht weiteres Kurspotenzial. Was Anleger jetzt wissen...

Den vollständigen Artikel lesen ...