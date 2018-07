Der chinesische Konzern BYD kündigt an, ein Joint Venture mit der kalifornischen Investmentgesellschaft Generate Capital schließen zu wollen, um seine E-Busse künftig an Städte, Schulen und Unternehmen in den USA verleasen zu können. Nach Informationen von "Bloomberg" wird der in San Francisco ansässige Investor 200 Mio Dollar in die Hand nehmen, um E-Busse zu kaufen ...

