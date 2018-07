Gegenwind für Bayer?

Das könnte Gegenwind für die Bayer AG bedeuten: Die Nichtregierungsorganisation (NGO) Campact mit Sitz in Berlin hat eine Kampagne (https://aktion.campact.de/bienengift/appell/teilnehmen) gegen die Zulassung von Pestizidmischungen gestartet. Campact dazu: „Gerade erst haben wir für ein Verbot der Neonikotinoide gesorgt - da kommt neues Gift, das Bienen tötet.“Und weiter, Zitat Campact: „Bayer hat es eilig: Schon im August könnten die ersten Pestizidmischungen mit Flupyradifuron auf den Markt kommen“. Genau das will Campact verhindern und hat dazu einen Appell an die Bundeslandwirtschaftsministerin und die Bundesumweltministerin gestartet.Bayer: Eine Kampagne gegen die Zulassung von bestimmten PestizidmischungenWer meint, dass das Bayer-Management darüber nur müde lächeln kann, sollte auf die Zahl der Unterzeichner(innen) dieser Campact-Kampagne schauen: Das Ziel von 275.000 Unterschriften war am Mittwoch mit laut Campact knapp 226.000 Unterschriften keineswegs utopisch.Es wird sich zeigen, wie die genannten Ministerien reagieren werden – ob sie dann tatsächlich keine „Pestizidmischungen, die Sulfoxaflor, Cyantraniliprol oder Flupyradifuron enthalten“, genehmigen werden?Ich persönlich bin wie Campact der Ansicht: Was der Biene schadet, muss vom Markt!Ich hoffe, dass sich diesbezüglich auch das Bayer-Management verantwortungsbewusst zeigt.Ich grüße Sie herzlich mit den besten Wünschen für Gesundheit, Arbeit und Wohlergehen!IhrMichael VaupelDiplom-Volkswirtwww.ethische-rendite.de