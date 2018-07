Die Aurubis AG ist einer der weltweit größten Kupferproduzenten und Kupferrecycler. Das Unternehmen produziert börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Der Rohstoffbedarf Chinas beispielshalber dient vor allem Investoren als Gradmesser für die konjunkturelle Verfassung der Weltwirtschaft.

Nachfrage stagniert

In dem Kursverlauf von Aurubis spiegelt sich diese Delle seit Sommer letzten Jahres innerhalb einer groben Seitwärtsphase zwischen 63,80 und 86,80 Euro wider. Innerhalb dieser allerdings lässt sich eindeutig eine potenzielle Trendwende in Form einer SKS-Formation ausmachen, deren Nackenlinie (blau) verläuft leicht abfallend um 63,00 Euro und könnte schon bald aktiviert werden. Dies würde im weiteren Verlauf größere Verkaufsordern an den Märkten auslösen und zu einem deutlichen ...

